Nuno Espírito Santo após a derrota em Paços de Ferreira: "Não aprendemos nenhuma lição"

Declarações de Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, após a derrota por 1-0 no terreno do Paços de Ferreira.

Que lição aprendeu o Tottenham hoje? "Não aprendemos nenhuma lição. Jogámos um jogo de futebol, que sabíamos que ia ser difícil. Sofremos golo numa perda de bola, na segunda parte entrámos atrás do resultado. E houve coisas boas e outras menos boas."

Está arrependido do onze apresentado? "Não. Foi uma decisão tomada, muito pensada e consciente."

O que é que quis mudar na segunda parte? "Tentámos ser mais compactos, ter uma circulação de bola mais rápida, porque não havia muito espaço entrelinhas. Mantendo a organização. Com as substituições, a equipa perdeu um bocado de maturidade. Mas a ideia também era essa, dar competição aos jovens."

Contas da eliminatória: "Agora vamos pensar na Premier League. Depois pensamos no próximo jogo."