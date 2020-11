No azar de Tanque surgiu a surpresa israelita na vitória frente ao FC Porto

Dor Jan foi novidade inesperada na equipa titular e converteu-se num dos heróis do triunfo sobre o FC Porto.

Dor Jan foi o último reforço de verão do Paços de Ferreira e, sexta-feira, foi uma das principais figuras do triunfo sobre o FC Porto, ao colocar a equipa em vantagem, logo aos 11 minutos. No azar de Douglas Tanque, que apresentou queixas musculares na manhã do dia de jogo, o avançado israelita pôde estrear-se a titular e motivos para receber uma série de felicitações dos seus fãs em Israel.

Dá para imaginar o que vai no coração de Dor Jan, que ontem, sábado, publicou uma fotografia sua no Twitter, de mãos erguidas ao céu. "Lembre-se sempre de parar por um momento e agradecer pelo que tem e de onde veio", escreveu, em hebraico, língua materna de um israelita com passaporte português e, certamente, um dos muitos descendentes de judeus sefarditas que viveram em Portugal.

A carreira de goleador começou na sexta-feira, no Estádio Capital do Móvel, numa noite engalanada por Eustáquio, que marcou pela segunda vez consecutiva e foi considerado um dos melhores em campo. Valeu a pena o esforço da SDUQ liderada por Paulo Meneses em lutar pela renovação do empréstimo do médio, pelos mexicanos Cruz Azul.

Dor Jan ainda acusou alguma falta de entrosamento, compensou com boa movimentação e dedicação na zona de finalização, e acabou por ceder ao desgaste físico, sendo por isso substituído. No golo soube aproveitar um ressalto a seu favor e depois de uma primeira defesa do guardião portista, limitou-se a enviar a bola para o fundo da baliza e assim abrir o ativo.