Negócio fechado: Douglas Tanque já deixou o Paços de Ferreira

Douglas Tanque estava no último ano de contrato com o Paços

Avançado prossegue a carreira nos Emirados Árabes Unidos.

Está confirmada a saída de Douglas Tanque do plantel do Paços de Ferreira, notícia avançada ontem por O JOGO. O ponta de lança vai mudar-se para os Emirados Árabes Unidos, onde representará o Khorfakkan, num negócio cujo valor não foi revelado.

Douglas Tanque tinha contrato até ao final da época e em janeiro ficaria livre para assinar por outro clube sem que os pacenses fossem ressarcidos. O brasileiro viajou ontem, quinta-feira, para os Emirados Árabes Unidos e, caso passe nos exames médicos, vai assinar um contrato de duas temporadas.

Na época passada, o avançado renovou o contrato, ficando com um salário substancialmente melhorado, mas sempre com o objetivo de rumar a outras paragens. Com 27 anos, o avançado fez um contrato que lhe dá a estabilidade financeira que desejava.