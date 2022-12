N'Dri Koffi deixa Paços de Ferreira e regressa a França

Emprestado pelo Stade Reims, o jogador de 20 anos voltou ao clube francês

O avançado N'Dri Koffi já não faz parte do plantel do Paços de Ferreira. Emprestado pelo Stade Reims, o jogador de 20 anos voltou ao clube francês, no âmbito de uma reestruturação levada a cabo pela estrutura do futebol pacense.

Contratado no último mercado de inverno, Koffi sai de Paços de Ferreira com um total de 18 jogos (15 deles realizados esta época), dois golos e uma assistência.

Pode haver ainda mais mexidas no plantel. O lateral Fernando Fonseca e o central Flávio Ramos são seguidos por clubes estrangeiros, podendo sair na reabertura do mercado.