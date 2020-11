"Não falam de nós, por um lado é bom, vamos pela calada..."

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, depois do triunfo por 2-0 sobre o Famalicão.

Famalicão: "O Famalicão foi uma equipa que nos causou dificuldades, mas baixámos o bloco e mantivemos as linhas juntas, o que nos permitiu controlar as várias fases do jogo".

Diferença da primeira para a segunda parte: "O jogo teve duas partes distintas: na primeira dominámos na posse e no volume ofensivo, na segunda, por mérito do Famalicão, baixámos as linhas, mas, ainda assim, criámos as melhores oportunidades, pelo Luther, João Amaral e Tanque".

Eventual presença na fase de grupos da Taça da Liga: "Não falam de nós, por um lado é bom, porque dá para picar os jogadores. Vamos pela calada e acreditamos. Estamos focados nesse curto objetivo e ambicionamos muito lá chegar. A partir do momento que é possível sonhar, vamos sonhar com isso. Se não conseguirmos, parabéns a quem lá chegar".