Pepa quer conciliar "boas exibições" do Paços com a vitória frente ao Famalicão.

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, disse este sábado que a equipa está pronta para defrontar o Famalicão, considerando que "quem for mais forte emocionalmente vai ganhar o jogo" da 22.ª jornada da I Liga.

"Não é o vento que me faz mudar as opiniões. As equipas mais equilibradas nos bons e maus momentos são as que vão conseguir os seus objetivos. Temos de manter o nosso rumo e o foco é o jogo de amanhã [domingo]. As equipas conhecem-se bem e a que for mais forte emocionalmente vai conseguir ganhar o jogo", disse Pepa, na conferência de antevisão ao jogo.

O Paços perdeu os últimos quatro encontros (a última vitória aconteceu na 15.ª jornada, frente ao Moreirense, por 1-0, em 05 de janeiro), mas Pepa desdramatizou, acreditando que a derrota frente ao Marítimo (3-0), na última jornada, associada ao que disse ter sido a pior exibição da equipa, foi "um acidente de percurso" e que a equipa está "pronta e ansiosa" pelo jogo com o Famalicão.

"Tivemos um acidente de percurso no último jogo, mas está para trás, bem pensado e refletido, e a resposta tem de ser no campo. A equipa está pronta e preparada e o nosso foco é só nos três pontos, sustentado numa exibição com carater e personalidade, procurando conciliar as boas exibições com o resultado", sublinhou.

Pepa quer voltar a ver em campo a "grande alma" do Paços, com "volume ofensivo" e pediu aos jogadores "cabeça, organização e rigor", contando como certo "o apoio da massa adepta, que é muito forte".

"Todos sentíamos e queríamos estar numa situação diferente, mas nada diz que não o vamos conseguir. Temos de nos agarrar àquilo que depende de nós e o que depende de nós é o trabalho e o jogo amanhã [domingo], afirmou.

Paços e Famalicão vão defrontar-se pela terceira vez esta época, num registo 100% favorável aos famalicenses, sem vencer há oito jogos.

"As duas equipas não ganham há algum tempo, mas a identidade está lá. O Famalicão, vou-me repetir, tem individualidades muito boas e um coletivo que se conseguiu tornar muito forte devido aos jogadores e, acima de tudo, ao trabalho da equipa técnica, da direção e a ajuda dos seus adeptos. É mais um jogo para desfrutar", concluiu Pepa.

O Paços de Ferreira, que é 16.º na tabela com 16 pontos, defronta o Famalicão, sexto classificado com 33, no Estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 15h00, num jogo que será arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.