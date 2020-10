"Não andamos ao sabor do vento", assegura Pepa

Treinador do Paços de Ferreira fez a antevisão do jogo com o V. Guimarães.

O treinador do Paços de Ferreira defendeu esta quinta-feira a necessidade de melhorar a eficácia ofensiva frente ao Vitória de Guimarães, na terceira jornada da I Liga, certo de que "os bons resultados vão acontecer com naturalidade".

"Não andamos ao sabor do vento, por um mau resultado. As ferramentas são o trabalho no dia-a-dia, sempre com confiança, responsabilidade e muito trabalho. Temos de melhorar no último terço. Chegámos lá, mas depois falta o critério. Com confiança e trabalho, os bons resultados vão acontecer com naturalidade", disse Pepa, na conferência de antevisão ao jogo de sexta-feira.

O técnico pacense perspetivou "dificuldades normais" de um jogo que prevê "competitivo", focando-se especialmente na identidade da sua equipa.

"Mais do que olhar para o adversário, temos de olhar para nós e valorizar o que de bom fizemos nos dois últimos jogos. Queremos potenciar a nossa identidade. Houve uma evolução a olhos vistos do primeiro para o segundo jogo, mas sabemos que há aspetos que não foram conseguidos e que precisamos de melhorar", sublinhou.

João Amaral e Diaby continuam de quarentena a recuperar do teste positivo ao covid-19, mas Pepa desvalorizou as ausências e elogiou o departamento médico do clube.

"Não foi uma semana de receios, porque confio plenamente no departamento médico. É muito rigoroso e está de parabéns. Temos de saber lidar com esta nova realidade e estar sempre preparados para o pior. É uma pena não podermos contar com o João Amaral e Diaby por causa deste problema, mas temos de estar sempre preparados para ultrapassar as adversidades", concluiu.

Simão Bertelli, Jorge Silva e David Suahele continuam a recuperar de lesão e vão manter-se fora das opções para o jogo de sexta-feira.

Paços e Guimarães, com um ponto somado e colocados na metade inferior da classificação, defrontam-se na sexta-feira, no estádio D. Afonso Henriques, a partir das 21h15, num jogo que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Lisboa.