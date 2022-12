Antunes, capitão do Paços de Ferreira, deixou mensagem nas redes sociais.

O capitão do Paços de Ferreira, Antunes, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento aos adeptos do Sporting "pelo carinho demonstrado" na quinta-feira, durante o jogo entre as duas equipas, num regresso do defesa ao Estádio de Alvalade. De recordar que o internacional português foi campeão nacional pelos "leões".

"Muito obrigado ao Sporting e a todos os adeptos pelo carinho demonstrado", escreveu, depois de falar sobre o jogo e do orgulho que sente por ser capitão da equipa da Capital do Móvel.

"O resultado e o desempenho não foi o melhor mas continuamos na luta diária e com a consciência que vamos ter uma batalha para enfrentar até ao final! Orgulho-me de ser capitão desta equipa e juntos vamos conseguir dar a volta a situação, 2023 espera-nos e vamos deixar sangue suor e lágrimas se for preciso para o conseguir!", afirmou.