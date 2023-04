Momento curioso no jogo entre Paços e FC Porto: "Credencial se faz favor..."

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira

Momento curioso registado no intervalo do encontro entre Paços de Ferreira e FC Porto, com Paulo Meneses. O presidente dos castores teve que se apresentar à porteira, que controlava uma passagem da bancada para o acesso aos gabinetes e lhe pediu a credencial. A situação tornou-se mais atípica, perante a pergunta "presidente de quê", tendo o dirigente calmamente clarificado a sua posição.

Quanto ao encontro, da ronda 29 do campeonato, o FC Porto venceu por 2-0, golos de Taremi, de grande penalidade, e Toni Martínez.