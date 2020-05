Marketing do Paços de Ferreira solicita uma "definição rápida" dos estádios escolhidos

Há respostas a dar aos patrocinadores relativamente "à exposição estática da publicidade". "É preciso ter em conta as diferenças nas dimensões dos estádios", alertou.

O departamento de marketing do Paços de Ferreira solicita uma "definição rápida" dos estádios reconhecidos pela Autoridade Regional de Saúde como tendo as condições de segurança e higiene.

Para já, "nada aponta" no sentido do Capital do Móvel venha a ser excluído e a FPF já garantiu ser falsa a lista que circulou nos últimos dias, colocando o Paços de Ferreira a jogar no Estádio do Dragão. As questões de logística "não constituirão problema", mas por razões de organização "há que estar preparado fazer face a qualquer eventualidade", sublinha o diretor.

Esta tem sido uma fase de adaptações e com implicações nas estratégias de marketing. O departamento de Rui Abreu reinventou alternativas e promoveu algumas "iniciativas das redes sociais do clube associadas aos produtos e serviços" dos seus patrocinadores. E ainda solicitou a participação dos sócios em inquéritos com o propósito de melhorar a relação com o clube. "A adesão foi de cerca de um milhar, o que foi positivo" realça.