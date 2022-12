Marco Paiva estará no banco do Paços de Ferreira em Alvalade 

Novo treinador só deve chegar depois do Sporting e a Liga permite interino sem o nível IV

Os responsáveis pelo futebol do Paços de Ferreira continuam à procura de um técnico com perfil e coragem para enfrentar a atual situação difícil em que o clube se encontra (dois pontos apenas em 13 jogos e último lugar da tabela classificativa).

Procurando evitar uma decisão precipitada, é muito provável que Marco Paiva, o responsável pela formação dos castores que assumiu o papel de interino depois da saída de José Mota, esteja no banco no próxima jogo em Alvalade. Nos últimos dias tem sido ele a orientar o grupo e o compromisso com os leões é já na quinta-feira. Ou seja, não dá tempo para um novo responsável técnico fazer grande coisa até lá.

Marco Paiva tem o nível III de treinador e os pacenses não têm ninguém ligado ao clube com o nível IV, mas a Liga Portugal permite que durante 15 dias, e de uma forma interina, o clube não tenha no banco alguém com o grau exigido nas competições profissionais.