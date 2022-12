Marco Paiva e a derrota em Alvalade: "Aquele golo aos três minutos..."

Declarações do treinador interino do Paços de Ferreira após o desaire na ronda 14 do campeonato.

Marco Paiva, treinador interino dos pacenses, era um homem resignado no final da partida com o Sporting, em que o Paços de Ferreira saiu derrotado de Alvalade (0-3). O técnico lamentou a forma como a equipa viu o Sporting chegar cedo à vantagem, por Pedro Porro.

"Aquele golo aos três minutos deitou por terra a estratégia e foi um ataque ao estado de espírito do grupo, que queria discutir o jogo. A equipa reagiu, mas fica o amargo de boca por esse golo e pela forma como sofremos o segundo", analisou Marco Paiva, que face à ausência de vitórias do Paços vê um grupo mais frágil animicamente.

O objetivo é, por isso, tentar reerguer o moral. "A confiança do grupo cai com os resultados. O que nos resta é trabalhar a organização que queremos para o jogo e procurar os pontos de que precisamos neste momento. Estabelecemos um compromisso de acreditar e vínhamos a acreditar que íamos dar uma resposta", salientou o técnico pacense.