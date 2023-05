Marafona e Juan Delgado em dúvida no Paços de Ferreira

O jogo com o Sporting deixou marcas no plantel de César Peixoto

Marafona e Juan Delgado terminaram o duelo com o Sporting (0-4) com queixas e estão em dúvida para a deslocação do Paços de Ferreira a Chaves, no sábado.

O guarda-redes sentiu uma dor muscular depois de uma defesa de recurso, enquanto o defesa-direito apresentou queixas físicas. Ambos irão ser reavaliados ao longo da semana.