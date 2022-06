Maracás junta-se a Carlos Carvalhal no Al Wahda

O defesa brasileiro estava em fim de contrato com o emblema da Mata Real

Depois de três anos no Paços de Ferreira, quase sempre com a condição de titular, o central Maracás será jogador do Al Wahda, o clube do Emirados Árabes Unidos onde trabalhará sob a orientação de um rosto bem familiar da liga portuguesa: o treinador Carlos Carvalhal, que conduziu o Braga nas últimas temporadas.

O defesa brasileiro estava em fim de contrato com o emblema da Mata Real, que por estes dias vê partir Marco Baixinho, capitão e companheiro no eixo. Também ele é, agora, um jogador livre. Estas saídas deixam ao treinador César Peixoto o desafio de encontrar uma dupla sólida para enfrentar a nova temporada.