Mais um trintão de luxo com dedo do treinador: Gaitán e César Peixoto reencontram-se

Contratação do internacional argentino Nico Gaitán teve um contributo determinante de César Peixoto, que partilhou com o atacante o balneário do Benfica

Foi a maior surpresa do último dia do mercado de inverno e uma triste notícia no Chile: depois de ter ajudado o Peñarol a festejar o título no Uruguai, o internacional argentino Nico Gaitán escolheu, aos 33 anos, o regresso a Portugal e assinou pelo Paços de Ferreira.

O campeonato chileno preparava-se para o receber de braços abertos, mas César Peixoto fez toda a diferença na definição do próximo passo a dar pelo atacante. Preferiu cruzar de novo o Atlântico para voltar à Liga Bwin, agora sob o comando do outrora defesa esquerdo com quem jogou no Benfica, há 12 anos, quando trocou o Boca Juniors pela estreia na Europa.

Na Luz, tornou-se um caso sério de popularidade alimentada com golos e, sobretudo, assistências, ao longo de seis temporadas. César Peixoto partiu no final dessa época de estreia (10/11), mas os laços não se perderam.

Gaitán seguiu do Benfica para o Atlético de Madrid. Depois de Espanha, jogou na China, Estados Unidos da América, França e, na época passada, regressou a Portugal, para o Braga, onde fez 23 jogos, três golos - valeram empates com FC Porto, Belenenses, e vitória europeia com o Zorya - , e daí seguiu para ser campeão com o Peñarol.

Com o Chile no horizonte, escolheu voltar ao campeonato que conhece tão bem, para uma equipa que exibe já outros trintões de qualidade, como Antunes, 34 anos, herói do nulo com o Estoril, ou Luiz Carlos, inesgotáveis 36 anos a meio-campo, ou ainda Baixinho (32), líder da defesa. Gaitán terá de "merecer as oportunidades", avisou Peixoto, animado com a "qualidade no último terço" que este piscar de olho ao ex-companheiro promete.

Camisola 28 à espera

Pouco mais de uma semana depois de ter sido pai, Nico Gaitán muda-se para Paços de Ferreira, onde é esperado no final da semana. A notícia da contratação inspirou reações de entusiasmo dos adeptos nas redes sociais. No Twitter, um deles prometia, ontem, identificar o clube todos os dias numa publicação até lhe oferecerem uma camisola do argentino. O Paços de Ferreira prometeu, todos os dias, responder que pode comprar a 28 na loja online do clube.