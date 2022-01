Mais duas baixas para o Benfica: João Pedro e o Miguel Mota estão infetados com covid-19

Redação com Lusa

Covid-19 retira dois jogadores das opções do Paços de Ferreira para a Luz.

O treinador César Peixoto reiterou "total confiança" nos jogadores do Paços de Ferreira que vão defrontar o Benfica, na 17.ª jornada da I Liga de futebol, apesar das muitas ausências, duas delas por covid-19.

"Para além dos que já tínhamos, perdemos o João Pedro e o Miguel Mota por estarem infetados com covid. Este é o dia-a-dia de um treinador, mas confio em todos. Vão jogar outros e estão confiantes e identificados com o que pretendemos", disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo na Luz, no domingo.

O técnico pacense não tem dúvidas da importância do encontro, o mais difícil desde que chegou ao clube (venceu Tondela e Santa Clara), mantendo a confiança nos que vão entrar, certo de que "vão dar uma boa resposta".

João Pedro é avançado e seria a alternativa natural a Denilson Júnior, enquanto o júnior Miguel Mota é defesa-direito e seria opção para qualquer problema que afetasse Fernando Fonseca, em função da lesão de Jorge Silva, entretanto operado.

Jordi e João vigário continuam a recuperar de lesão e também ficam de fora, o mesmo acontecendo com Luiz Carlos, a cumprir castigo, e Nuno Santos, por estar emprestado pelo Benfica. Maracás segue viagem, mas não está totalmente recuperado de uma entorse no joelho e só numa situação extrema necessidade será utilizado.

Na tabela, o Paços de Ferreira é 10.º, com 17 pontos, enquanto o Benfica ocupa o terceiro lugar, com 37.

As duas equipas defrontam-se no estádio da Luz, no domingo, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.