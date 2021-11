Clube pacense já foi notificado

Liga Portugal anunciou na noite desta segunda-feira que decidir interditar bancada do estádio Capital do Móvel, casa do Paços de Ferreira. O clube pacense já foi notificado

A decisão interdita a bancada amovível do estádio na sequência do incidente ocorrido no jogo Paços de Ferreira-Sporting, disputado no domingo. "A decisão foi tomada na sequência de uma vistoria técnica realizada ao estádio, que levou à interdição imediata da zona, tendo o FC P. Ferreira sido notificado da situação", refere o comunicado da Liga.