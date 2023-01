Kayky, do Paços para o Bahía de Renato Paiva

Extremo do Manchester City de novo emprestado

O extremo Kayky, que fez nove partidas pelo Paços de Ferreira esta época, vai jogar em 2023 no Bahía, agora orientado por Renato Paiva.

O jogador de 19 anos não se deu bem na Capital do Móvel e o Manchester City, dono do seu passe, vai emprestá-lo de novo, mas a um clube do seu país.

Após despontar no Fluminense, o City espera que no Bahía, recém-promovido ao Brasileirão, recupere o seu nível e continue a evoluir.

✍ Chega aí, 2K!



Atacante Kayky é emprestado pelo Manchester City para o #Esquadrão2023. Leia tudo, com comentários do diretor de futebol Carlos Santoro, no #SócioDigital ➡️ https://t.co/KiaRmvYwTl #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/eJVbrf2WY5 - Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 13, 2023