José Mota perde na estreia: "Isto é difícil para uma equipa que está na nossa posição"

Declarações do treinador José Mota após o Famalicão-Paços de Ferreira (2-1) da 10.ª jornada da I Liga Bwin, que se realizou em Vila Nova de Famalicão.

Sobre a estreia: "Não era a estreia que queria, de forma alguma. Entrámos melhor do que o adversário, com uma atitude mais positiva, mais posse de bola e com a equipa mais compacta. O Famalicão, como estava com dificuldade de penetração, começou a jogar de forma direta, acabando por fazer um golo na primeira vez que chega à baliza. Isto é difícil para uma equipa que está na nossa posição. A nossa reação foi muito positiva. Em termos estatísticos, acredito que estamos melhores em tudo menos nos golos. Fizemos o empate e continuámos a mandar no jogo."

Piorou: "Na segunda parte, aconteceu o que não deve. Com a bola no nosso poder, facilitámos no passe e acaba o Famalicão por fazer um golo, com muito demérito da nossa parte. O Famalicão defendeu de forma aguerrida a vantagem, baixou o bloco e tentou jogar em contra-ataque. Fizemos o que era possível para levar daqui outro resultado. Temos de ser mais constantes durante todo o jogo. O que nos faltou foi isso."

A atitude: "É imperativo vencer todos os adversários. Temos de perceber onde estivemos bem hoje e onde errámos. Em muitas fases do jogo, estivemos melhor do que o Famalicão. Gostei da atitude da equipa. É isto que temos de fazer, mas é uma equipa que tem de trabalhar muito mais, principalmente no setor ofensivo. Podemos chegar ao último terço muitas vezes, mas se não tivermos agressividade para finalizar... Volto a dizer que tivemos tudo mais do que o Famalicão, mas não finalizámos tanto".