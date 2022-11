José Mota: "Merecíamos, se calhar, estar a vencer por mais de um golo"

Declarações de José Mota, treinador pacense, após o Paços de Ferreira-Casa Pia (1-1), partida relativa à primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Empate: "Foi um jogo em que podíamos e merecíamos ter vencido. Fizemos uma primeira parte muito boa, em que merecíamos, se calhar, estar a vencer por mais de um golo, com a importância do Luiz Carlos e do Gaitán. Tivemos as nossas oportunidades de golo e fizemos muito do que temos treinado, mas temos de continuar a trabalhar. Também não temos tido alguma sorte nos momentos e acabámos por sofrer um golo. No futebol erra-se e quando o fazemos tem dado sempre golo ao adversário, um adversário, diga-se, excelente".

Aspetos positivos? "Gostei da entrada do Maurinho, em que aquele remate merecia golo. E tudo isto ajuda-nos a ter esperanças de que as vitórias vão começar a aparecer. Podemos valer mais e estou a sentir essa evolução da equipa, que hoje contou com o importante contributo do Luiz Carlos e do Gaitán. Quanto mais qualidade tem a equipa, mais ela rende, mais jogo ela constrói".