José Mota: "Houve alguma perturbação após o lance do penálti"

Declarações do treinador José Mota após o jogo da terceira e última jornada do grupo D da Taça da Liga entre Braga e Paços de Ferreira (2-0)

Sobre o jogo: "Foi um jogo para cumprir calendário, já sabíamos que o Braga passava em primeiro do grupo, houve muitas alterações de parte a parte, no meu caso serviu para ver alguns jogadores menos utilizados ou que nunca tinham jogado para ter um melhor conhecimento das suas características, foi uma oportunidade para eles mostrarem as suas capacidades e qualidades. Além de dar minutos a esses jogadores, queríamos também lutar pelos três pontos, porque era o que estava em disputa."

Penálti: "Entrámos concentrados e determinados, sabíamos a forma de atacar do Sporting de Braga e que não se lhe podem conceder muitos espaços, a equipa esteve bem nos primeiros 20/25 minutos, mas houve alguma perturbação após o lance da grande penalidade e o primeiro golo tirou alento à equipa. "

Agressividade: "Tivemos duas chances, pelo Arthur [Sales] que se tivéssemos sido mais convictos e agressivos no momento da finalização podíamos ter feito golo e o jogo teria sido diferente. Com 2-0 ao intervalo, era extremamente difícil dar a volta ao resultado, mas penso que cumprimos na segunda parte. As alterações deram alguma agressividade, que foi uma das fragilidades hoje. Temos que ser muito mais concentrados e agressivos nos duelos, nas segundas bolas. Equilibrámos o jogo na segunda parte e a equipa esteve mais próxima do que pretendemos".