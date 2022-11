José Mota, treinador do Paços de Ferreira

Declarações de José Mota, treinador do Paços, após a goleada sofrida (4-0) em casa do FC Porto, na ronda 12 do campeonato.

Primeiro golo sofrido cedo: "Condiciona toda a estratégia que tínhamos trabalhado. Passava por ter uma forte solidez defensiva e depois, organizados, aproximarmo-nos da baliza do FC Porto. Logo no primeiro lance ofensivo do FC cedemos um golo e a partir daí há o sentimento de desânimo, de que a estratégia ruiu. Ainda tivemos uma excelente oportunidade para empatar. Quando isto acontece de forma sistemática, desmotiva uma equipa que precisa de pontos. Não marcando naquela excelente oportunidade, depois as coisas acontecem de forma natural. Devíamos ter sido mais agressivos a defender. 3-0 ao intervalo era pesado para o que se passava."

Mudança de tática ao intervalo: "Alterei porque penso que deveria fazer, a linha de três para quatro defesas. Jogadores estão mais habituados Vamos continuar a trabalhar vários sistemas para perceber que temos de sofrer muito menos golos e ser mais fortes defensivamente. Só assim poderemos vencer jogos. Alterações também foram devido a problemas físicos. Tentámos colmatar isso. Na segunda parte, tivemos uma boa reação, tentámos chegar perto, quem entrou, entrou bem. Mas o resultado estava feito, jogar no Dragão é sempre difícil. Temos de continuar a trabalhar, sentir que temos condições de fazer do Paços aquilo que merece."

Postura melhor, apesar do resultado: "Hoje foi completamente diferente, mas não estou satisfeito com esta derrota, muito menos por 4-0. Os jogadores tiveram atitude, tentaram estar no jogo, ligados, Mas isto é difícil, temos de perceber o caminho que queremos traçar."

Nuno Lima diz que é obrigatório vencer na próxima jornada: "É uma jornada importante, temos muito para trabalhar. Será muito difícil com o Vizela, vamos trabalhar durante a semana. O Paços esta noite teve um comportamento bem melhor do que no jogo anterior."

