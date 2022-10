José Mota com críticas fortes à primeira parte do Paços: "Jogar então... nada!"

Declarações do treinador do Paços de Ferreira, no final do encontro com o Marítimo (0-1)

Reação à derrota: "Uma primeira parte muito má da nossa parte, com pouca atitude. Entregámos o jogo ao Marítimo. Não me passou pela cabeça isso. Marítimo foi sempre a melhor equipa, construía a seu belo prazer. Fomos pouco disciplinados. Jogar então... nada! Consentimos numa zona proibida. Quando assim é, o adversário aproveita bem. É claro que estávamos ansiosos, mas não vale a pena lamentar. Foi uma equipa sem qualidade, sem atitude. Retificámos na segunda parte e fomos melhores. As alterações produziram efeito. Tivemos uma ou outra oportunidade, mas há sempre ansiedade. Foi uma equipa com outra capacidade. Marítimo faz um golo e vence por esses primeiros 45 minutos."

Incompreensão: "Tivemos uma reação em Famalicão. Foi um jogo globalmente positivo. Antevia uma equipa mais compacta para este jogo, com mais atitude. Não se percebe muito bem o porquê da primeira parte e o porquê da segunda. São explicações que temos de ter. Não compreendo a primeira parte."

Contexto para explicar: "Nesta posição, é preciso muito mais do que jogar. Sei que tenho um plantel muito jovem. O Paços de Ferreira exige muito mais. Este clube é muito bom, criou condições e estes atletas têm de perceber que terra é esta. Estes atletas têm de ter a responsabilidade de perceber onde estão e o que é a Liga Bwin."