Jorge Simão: "Vieram-me à cabeça as palavras do selecionador..."

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, depois da goleada (4-1) sofrida em casa do Benfica, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal

Lugar em perigo? "Sinto desde que assinei contrato. Vieram-me à cabeça as palavras do selecionador. Há um objetivo que temos para este Paços, quando não conseguir saio. Os responsáveis do clube sabem que é uma época difícil, há uma herança de quinto lugar que gera expectativas. É normal após uma época assim alta haver um baixo e cabe-me a mim combater isso. Há exemplos muito recentes em equipas nas após épocas de grande sucesso seguiram-se tempos muito difíceis. É preciso perceber qual a consistência que a equipa consegue apresentar. É importante perceber as dificuldades. O meu papel como treinador é evitar este baixo."

Opções: ""Perdemos nomes importantes da campanha do ano passado, mas nunca usei esses argumentos. O meu papel não é desresponsabilizar o que estamos a fazer, é trabalhar com o plantel que temos e que não seja uma época de baixo. Se a manta fica curta? Estamos a passar uma fase de alguns resultados onde é preciso perceber contra quem jogámos. A minha confiança é irredutível, os sinais que a equipa vai dando é que é boa para lutar pelo que nos propusemos esta época."