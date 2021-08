Jorge Simão sobre Stephen Eustáquio: "Conhecê-lo nestes dias..."

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, após a goleada por 4-0 frente ao Larne.

O resultado: "É preciso olhar para o resultado que nos dá conforto, mas nada mais do que isso. Seria uma loucura (pensar no Tottenham). Todos nós já vivemos no futebol experiências para perceber que há coisas inesperadas que por vezes acontecem."

Exibição: "As ideias estão muito claras. Conseguimos replicar em jogo o que fazemos no treino. Houve essa intencionalidade. É uma coisa boa de se sentir enquanto treinador. E foi uma boa exibição. Estamos no intervalo. Temos esta vantagem, mas falta a segunda mão. Só no fim poderei dizer se este resultado demonstra a diferença de valores entre as duas equipas."

Stephen Eustáquio: "É evidente a qualidade do Eustáquio. Conhecê-lo nestes dias, a personalidade por trás do jogador, foi delicioso e muito positivo. Se estivesse aqui ao meu lado [o presidente], dizia que não prescindia dele, mas o mercado está aberto."

Regresso dos adeptos: "Foi, também, fantástico sentir a onda de carinho que o público fez questão de oferecer ao Antunes. É um jogador da casa, parece que nunca esteve fora. É mais um para ajudar."