Jorge Simão: "O treinador adversário disse-o na antevisão e é verdade..."

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, após o empate na segunda jornada do grupo C da Taça da Liga, com o Braga (0-0), que deixou o emblema pacense fora da prova.

Sensações positivas: "Ainda que sem concretizar, e queríamos ganhar para acalentar a esperança de ir à final-four, saio do jogo com sensações bastante positivas."

Equipa competitiva: "Demonstrámos aqui que, independentemente de quem joga, e foram 10 alterações, jogando de início com Nuno Lima, Bastos, Matchoi e Ibrahim, da formação do clube, e integrar quatro jogadores num onze que se bateu com a primeira linha do Braga é um motivo de grande orgulho para mim, como treinador, para os que trabalharam com eles ao longo dos anos na formação e para os dirigentes. Integrar com capacidade competitiva. O treinador adversário disse-o na antevisão e é verdade, somos uma equipa difícil de bater."