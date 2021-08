Jorge Simão: "Não tenho nada a apontar aos meus rapazes"

Declarações de Jorge Simão após o jogo Larne - Paços de Ferreira, que terminou com a vitória dos norte-irlandeses, por 1-0, da terceira pré-eliminatória da Conference League

Palavra aos adeptos: "É importante começar por deixar uma palavra de agradecimento às pessoas, e eu contabilizei nove adeptos, que vieram de Paços de Ferreira. Acho ainda importante deixar uma palavra de elogio ao nosso adversário, porque se bateram com uma bravura que é de realçar."

Sobre o jogo: "Um estádio difícil de se jogar, um adversário muito combativo, mas não tenho nada a apontar aos meus rapazes. Acho que fizemos o jogo que vínhamos preparados para fazer quando defrontamos adversários com estas características, com muita bola longa, muito jogo direto, muitos duelos no ar, muita luta pelas segundas bolas."

Valor do adversário: "Confirmo agora o porquê desta equipa, muito física, combativa e difícil, já ter passado duas eliminatórias antes de se bater connosco. Mas também tenho de dizer que segue em frente a melhor equipa, independentemente do resultado de hoje. O resultado, como é claro, não era o que procurávamos, queríamos ganhar, mas isto é futebol e no fim do dia o que conta é que segue [em frente] a melhor equipa."

O Tottenham: "Como tenho dito, funciono dia a dia, passo a passo e, neste momento, temos de direcionar as baterias para o campeonato, para o jogo com o Boavista. É aí que vai estar o nosso foco e depois disso logo veremos o Tottenham. Obviamente que é um adversário com um poderio do mais alto que existe na Europa, mas teremos tempo para nos debruçarmos sobre esse desafio".