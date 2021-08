Jorge Simão: "Não é por nos pouparmos agora que vamos estar melhor no Tottenham"

Treinador do Paços de Ferreira quer "mais consistência" frente ao Estoril Praia.

O treinador Jorge Simão disse este domingo que o Paços de Ferreira terá de ser "ainda mais consistente" para a equipa ter sucesso diante do Estoril , no jogo da terceira jornada da I Liga, na segunda-feira.

"O Estoril vem com uma dinâmica de vitórias, como todas as equipas promovidas. Manteve o treinador e um lote forte de jogadores, o que revela que há um clima positivo. O que vamos ter de fazer é reforçar a nossa identidade enquanto equipa e isso traduz-se nos comportamentos consistentes no tempo", disse Jorge Simão, em conferência de imprensa.

Para o técnico pacense, a "palavra-chave será mesmo consistência", assumindo como referência o último jogo do campeonato, que o Paços de Ferreira perdeu com o Boavista, no Bessa, por 3-0, e não o triunfo na receção ao Tottenham (1-0), para a Liga Conferência Europa.

"Percebo o impacto mental que um jogo destes pode ter no meio em que estamos e foi até tema de conversa no balneário. Não é por nos pouparmos agora que vamos estar melhor no Tottenham. Penso até que, quanto maior for a exigência máxima, nos iremos apresentar melhor no jogo seguinte", argumentou.

Jorge Simão assume a importância de dar uma resposta ao desfecho negativo diante do Boavista, admitindo, por outro lado, "alguma gestão" do plantel, face aos sinais de fadiga que alguns elementos já apresentam.

"Não o posso dizer se será já para o jogo de amanhã [segunda-feira], mas este acumulado de jogos e a previsão de mais três nos próximos dias, obriga a essa gestão", referiu, admitindo, também, que os diferentes desafios colocados por adversários diferentes poderão motivar algumas mudanças na estratégia habitual da equipa.

Jorge Simão reservou ainda tempo para destacar os adeptos e a sua importância na dinâmica da equipa, reconhecendo que "podem ser importantes até ao ponto em que podem fazer o Paços ganhar jogos".

João Vigário, Diaby, Jordi e Maracás recuperam de lesões e voltam a falhar os convocados de Jorge Simão.

O Paços de Ferreira, 12.º classificado, com três pontos, defronta o Estoril Praia, sexto, com quatro, no estádio Capital do Móvel, na segunda-feira, às 19:00, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.