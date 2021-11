Jorge Simão: "Golo na sequência de um canto? Toda a gente sabe o que vai acontecer..."

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, após a derrota caseira com o Sporting, 0-2, em jogo referente à 11ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "A ideia era sermos uma equipa com uma capacidade pressionante muito forte, conseguimo-lo fazer com mais eficácia na primeira parte, condicionámos muito o jogo, tivemos o jogo mais ou menos controlado, apesar de um início difícil. Conseguimos, com a nossa organização, ter a primeira parte minimamente controlada. Na segunda parte o jogo acaba por ser desbloqueado com um golo de canto. Passando a estar em desvantagem, tínhamos de arriscar mais, ser mais pressionantes, conseguir chegar mais vezes ao meio-campo ofensivo e o segundo golo acaba por nos deixar um pouco fora do jogo, porque a partir daí foi um período do jogo que não gostei muito, expusemo-nos demasiado e abrimos demasiado espaço, com uma ou outra situação de alguma fadiga que os jogadores iam acusando. O Sporting foi melhor."

Golo ao início na segunda parte: "O golo surge de bola parada, num canto. Toda a gente sabe o que vai acontecer, mas ainda assim é muito difícil de parar. O Coates tem 1,96 m, nós tínhamos a marcação individual do Flávio [Ramos], com 1,91 m, ainda assim é uma questão de altura. Depois ainda com a impulsão... É muito difícil contrariar isso. Desbloqueou o jogo, não há muito mais a dizer. Parabéns ao Sporting e nós temos de continuar o nosso caminho."

11º lugar, 11 pontos: "É preciso englobar a nossa participação na Conference League e na Taça da Liga. Fizemos uma boa campanha, que nos prestigiou. Na Taça da Liga chegámos à fase de grupos, fizemos dois bons jogos. No campeonato acho que aqui ou ali poderíamos ter conquistado mais pontos. Um balanço positivo, apesar de não ser a posição que procuramos, temos de trabalhar. Sinto que já fomos mais Paços do que temos vindo a ser nos últimos jogos. Temos de seguir na nossa luta."