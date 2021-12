Jorge Simão explica ausência de Eustáquio e aborda futuro: "Não tem de partir do treinador..."

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços, após a derrota caseira frente ao Gil Vicente, por um golo sem resposta.

A derrota: "É difícil encontrar alento da forma como perdemos. Se eu quisesse escrever um guião o mais dramático possível, não conseguiria imaginar um desfecho destes. Foi tremendamente injusto e inacreditável, mas o futebol é isto."

Crença: "Quando optei por fazer disto a minha vida, guiei-me por determinados princípios, que sempre estarão comigo, e um deles é nunca desistir."

Mau momento: "Cruzei-me com o presidente quando vinha para a sala de imprensa, mas qualquer decisão não tem de partir do treinador. Estou aqui para trabalhar enquanto quiserem que esteja para trabalhar. Tenho princípios pelos quais me agarro na minha carreira, e que já deram frutos, e um deles é não desistir."

Eustáquio e Fernando Fonseca fora dos convocados: "Foi uma decisão técnica. O que disse na conferência pressupunha que pudessem acontecer algumas decisões diferentes. Escolhemos aqueles que na minha ótica estavam melhor preparados para dar uma resposta no jogo."