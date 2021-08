Jorge Simão: "Estou feliz porque foi uma vitória arrancada a ferros"

Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira

Declarações do treinador Jorge Simão após o Portimonense-Paços de Ferreira (0-1), da quarta jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Acho importante dizer que estou feliz, não pela qualidade do jogo, mas porque foi uma vitória arrancada a ferros. Veio muito do sacrifício e da capacidade que tivemos em alguns momentos.

Ciclo de jogos: "Atravessámos um ciclo terrível de jogos, um ciclo muito exigente e, por isso, sinto-me feliz porque fomos capazes de segurar os três pontos. Fizemos uma primeira parte boa e, na segunda, soubemos segurar e lidar com a pressão do Portimonense, período esse com oportunidades de golo para ambos os lados."

Sorte: "Acho que nunca nos descontrolámos e tivemos um pouquinho de sorte em conseguir segurar o resultado".