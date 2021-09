Jorge Simão e a expulsão: "Pareceu-me que o Hélder Ferreira tocou na bola"

O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, durante o jogo da 6ª jornada da Primeira Liga de futebol contra o Vizela disputado no Estádio do Vizela, 19 de setembro de 2021. HUGO DELGADO/LUSA

Declarações do treinador pacense, no final do Vizela-Paços de Ferreira (1-1)

Jogo: "Se ao intervalo, [com a equipa] reduzida a 10 jogadores e a perder 1-0, me dissessem que na segunda parte iria empatar o jogo, eu assinava. No fim do jogo, da forma como correu e com as incidências que tem de ter, é difícil de responder. As palavras têm de ser dadas aos meus jogadores, porque as circunstâncias eram muito difíceis e eles mostraram uma capacidade de superação assinalável. Superámos a expulsão, a lesão do Flávio Ramos e a situação de passível grande penalidade. Todas estas situações fazem-me realçar a capacidade destes jogadores conquistarem este ponto."

Adversário: "Tenho muito respeito pelos adversários. Não quero tecer qualquer comentário quanto ao desempenho do nosso adversário. Prefiro focar-me no desempenho da minha equipa, que teve um nível muito bom. Estivemos melhores com 10 contra 11. Quando estávamos 11 contra 11, o Vizela foi melhor. Perdemos duas ou três bolas na construção, que costuma ser fluida. Isso empolgou o Vizela, que estava a fazer a estreia em sua casa e vivia um jogo especial. Mas depois da expulsão, a equipa assentou e mostrou um espírito de superação brilhante."

Mais do que um ponto? "Consoante as contingências que o jogo teve, isto deu-nos muito mais do que um ponto."

Expulsão: "Pareceu-me que ele [Hélder Ferreira] tocou na bola [no lance da expulsão]. Fiquei um bocado surpreendido com toda a consequência do lance, mas ainda não vi as imagens."