Jorge Simão e a derrota no Bessa: "Resultado é extremamente enganador"

Técnico do Paços de Ferreira considerou que o triunfo (3-0) axadrezado foi exagerado, em função da estratégia contrária, e denotou que os castores terminaram o duelo com o dobro dos remates

Análise: "O resultado é extremamente enganador. Foi uma vitória da organização defensiva sobre a organização ofensiva. Encontrámos uma equipa compacta, muita fechada e que defendeu bem. Isso é mérito. Tentámos quebrar essa organização do Boavista e os golos surgem em momentos cirúrgicos. O jogo estava equilibrado e têm a felicidade de marcar primeiro. Depois marcam através de um canto, mas continuámos a tentar quebrar a organização defensiva e acabámos com 16 remates à baliza contra oito do Boavista, que teve quatro remates enquadrados com a baliza e marcou três golos. É uma estatística relevante para aquilo que foi o jogo. Mas também mostrámos alguns pontos frágeis que temos de corrigir."