Jorge Simão após empate do Paços de Ferreira: "Com todo o respeito pelo Moreirense..."

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, após o empate, 1-1, com o Moreirense, no jogo que encerrou a décima jornada da Liga Bwin.

Análise: "A melhor equipa não ganhou. Com todo o respeito pelo Moreirense, acho que fizemos um jogo muito bom em termos de qualidade. Fomos constantes o tempo todo e não me lembro que o meu guarda-redes tenha feito uma defesa. Estivemos muito bem e só temos um ponto. Tivemos sempre o controlo do jogo e numa bola parada, após uma falta, fizeram um golo. Isto quando não tinham criado perigo."

Sentimento: "A frustração é muito grande nos meus jogadores, que fizeram um jogo muito bom e não foram premiados com os três pontos."