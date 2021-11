Jorge Simão analisa a derrota no Marítimo-Paços: "A intranquilidade sentiu-se. Eu senti-a..."

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, após a derrota este domingo com o Marítimo (2-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin, no Funchal.

Análise da derrota: "O Paços entrou muito bem, fez uns primeiros 20 minutos de grande qualidade e a partir daí houve um maior equilíbrio no jogo, mas ainda assim acho que fizemos uma primeira parte perfeitamente controlada. Não houve uma oportunidade clara de perigo por parte do Marítimo."

Segunda parte: "Na segunda parte houve o lance do golo, uma bola nas nossas costas que acabou por mexer muito com estado anímico dos jogadores, quer de uns, quer de outros. O segundo golo foi uma tremenda eficácia do Marítimo que acaba por fechar um resultado por 2-0, com oito remates contra 16.

Má fase: "A intranquilidade sentiu-se. Eu senti-a e acho que quem conseguisse fazer um golo primeiro iria acentuá-la. Estou a falar tanto de uma [equipa] como de outra. É óbvio que tanto uma como outra não está a passar uma fase de acordo com o que eram as expectativas de ambas as equipas."

Consequências: "Se eu acho que pode ter consequências naquilo que será o nosso campeonato? Eu quero acreditar que não. Acho que é muito importante perceber aquilo que está a acontecer com lucidez e perceber que isto é um campeonato difícil e que está a ser muito difícil ganhar jogos para a maior parte das equipas, à exceção daquelas que lutam pelo título".