Declarações do treinador do Paços de Ferreira após a derrota (1-3) na receção ao Estoril, para a terceira jornada da Liga Bwin.

A derrota: "Foi um jogo difícil, principalmente na primeira parte, porque a temperatura muito elevada influenciou o nosso desempenho, pois tudo teve que ver com uma questão de frescura. Enfrentámos uma equipa fresquinha, enquanto tivemos apenas tempo de recuperar."

Golos: "Fizemos, se calhar, o golo contra a tendência do jogo e, depois, ir para o intervalo com um golo a acabar tirou-nos algum "boost". Com as substituições, melhorámos fisicamente, construímos algumas situações, mas acabámos por sofrer o segundo golo de penálti e logo depois o terceiro, sem nunca termos deixado de procurar a baliza."

Recuperação: "Merecíamos mais e, o facto de este jogo acontecer a meio de uma eliminatória, não teve influência nenhuma, para além das questões físicas. O fundamental agora é recuperar bem para abordar o jogo seguinte, temos neste momento uma eliminatória em aberto. Mas vou cair na redundância de dizer que o campeonato é e sempre foi a nossa prioridade."

Mercado: "A questão do guarda-redes tem estado sempre em aberto, desde a lesão do Jordi, e acredito que até ao fecho do mercado alguma coisa possa acontecer, mas não vou comentar quaisquer nomes".