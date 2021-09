Jorge Simão: "A nossa primeira parte foi de grande qualidade"

Declarações do treinador do Paços de Ferreira após a derrota com o Boavista, para a Taça da Liga.

O Paços de Ferreira foi derrotado em casa (1-2) pelo Boavista, na primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga. Jorge Simão destacou a primeira parte da equipa e apontou a eficácia da equipa axadrezada no segundo tempo.

"A nossa primeira parte foi de grande qualidade, comprovando que toda a gente é importante neste grupo. Na segunda, o Boavista esteve melhor e conseguiu fazer dois golos nas poucas oportunidades de golo que dispôs", comentou o treinador dos castores.

Com este triunfo, o Boavista ganhou vantagem no Grupo C e, em princípio, vai discutir com o Braga a vaga na final a quatro da competição.