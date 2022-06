Lateral terminou contrato, mas já negoceia uma renovação.

Jorge Silva vai renovar com o Paços de Ferreira. O defesa-direito termina a ligação aos castores no fim do mês, mas já está em curso a operação para prolongar o vínculo, ainda que falte definir a duração do novo contrato.

Jorge Silva lesionou-se com gravidade na estreia de César Peixoto, na 14.ª jornada de 2021/22, e foi operado ao joelho esquerdo em janeiro; continua em recuperação.