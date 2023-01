Jordi já não conta para o treinador César Peixoto no Paços de Ferreira

Baliza do Paços já não conta com Jordi

Guarda-redes tem mais um ano e meio de contrato, mas está autorizado a procurar novo clube neste mercado de inverno.

O guarda-redes brasileiro Jordi está fora das opções de César Peixoto, não só para o próximo jogo, mas no futuro do Paços de Ferreira. Jordi já recebeu indicação de que está autorizado a procurar clube nesta janela de transações, embora ainda tenha um ano e meio de contrato. Por isso, a saída terá sempre de ser por mútuo acordo.

O certificado internacional de Marafona, guarda-redes que é reforço de inverno, já deu entrada e, assim, o treinador pacense pode chamá-lo à equipa para o jogo com o Chaves, no domingo.

O lateral Luís Bastos já está integrado no grupo, depois de ter recuperado de uma entorse no tornozelo e apenas Abbas Ibrahim continua na lista de lesionados e por isso indisponível para entrar nos planos do treinador pacense, que hoje fará a antevisão do jogo.