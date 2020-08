João Pedro já assinou pelo Paços de Ferreira e há outros dois reforços a caminho

Avançado que representava o V. Guimarães é visto como aposta de futuro pela SDUQ pacense. Pedro Martelo, avançado, e Nadjack, lateral, estão quase.

O Paços de Ferreira vai contar com mais uma opção para a frente de ataque, que vai fazer companhia a Douglas Tanque, pelo menos enquanto o negócio de saída do brasileiro não estiver concluído.

João Pedro, que atuava no Vitória de Guimarães, assinou um contrato válido por três épocas com os castores, ficando os vimaranenses com opção de recompra e uma percentagem do passe. Esta é uma clara aposta dos pacenses num jovem jogador com grande margem de progressão. Recorde-se que o jogador tinha renovado a ligação aos vitorianos no início de julho por mais duas épocas e outras tantas de opção. João Pedro já treinou, ontem, no Estádio Capital do Móvel.

Na época passada, o reforço proveniente do Vitória realizou 13 jogos na I Liga e 14 pela equipa B, no Campeonato de Portugal, marcando um total de 14 golos.

Quem também está prestes a juntar-se ao plantel de Pepa é Pedro Martelo, outro avançado, mas a sua contratação depende ainda de pormenores que não estão ainda decididos. Na última época, Martelo esteve ao serviço do Corunha, embora pertença ao Braga. Natural de Évora, passou pelos escalões de formação do Benfica, tendo depois ingressado no Deportivo da Corunha. O jogador de 20 anos foi contratado pelos arsenalistas na época passada, mas foi cedido para rodar na equipa B do emblema espanhol, que disputou a terceira divisão do país vizinho. A ser contratado pelos pacenses, será a título definitivo.

Para a defesa deverá chegar o lateral-direito Nadjack, para ocupar a vaga deixada por Bruno Santos. O luso-guineense pertence ao Rio Ave e faltam apenas alguns pormenores para que se vincule aos pacenses por dois ou três anos.