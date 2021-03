João Pedro e Sualehe, apanhados em festa ilegal, estão de quarentena

Dupla surpreendida pelas autoridades em violação do confinamento sob alçada disciplinar.

O avançado João Pedro e o lateral-esquerdo David Sualehe estão afastados dos treinos do Paços de Ferreira. A dupla que, na madrugada de domingo, após a vitória sobre o Moreirense (3-0), foi surpreendida pelas autoridades numa festa ilegal no contexto do estado de emergência em vigor no território nacional - ontem renovado, até 15 de abril -, no contexto do combate à pandemia de covid-19, terá de cumprir quarentena, antes de ter autorização do departamento médico para regressar ao contacto com o resto do plantel.

Os jogadores permanecerão em casa, em isolamento profilático, pelo tempo necessário a garantir que não estão infetados e não constituem risco para a saúde dos demais profissionais do quinto classificado da Liga NOS.

Esta é apenas uma das consequências da violação do confinamento, ao nível profissional, uma vez que ambos são alvo de processo disciplinar, de resto, como o clube anunciara, logo que foi conhecida a presença dos atletas na festa em Esposende que levou à intervenção dos militares da Guarda Nacional Republicana e da qual resultaram 25 contraordenações e três detenções por reincidência no incumprimento das regras de exceção decretadas para conter a propagação da covid-19. O defesa, 24 anos, foi multado e o avançado, da mesma idade, foi um dos detidos. Presente a tribunal, na segunda-feira, ficou com termo de identidade e residência e a juíza decidiu ainda que este processo seguirá para inquérito, para mais diligências.