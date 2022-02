João Pedro deixou Paços de Ferreira: as condições do negócio

A contratação recente de dois avançados, Koffi e Adián Butzke, tirou espaço a João Pedro

O avançado João Pedro já não pertence ao Paços de Ferreira. O luso-guineense viajou para a Turquia, assinando pelo Bursaspor. O Paços de Ferreira não obteve qualquer compensação pelo jogador.

Quando João Pedro ingressou nos castores, o V. Guimarães deixou-o sair a custo zero, ficando com 50% do passe. Agora, dessa percentagem, os vitorianos aceitaram ficar apenas com 25%, ficando os restantes 25% para o Paços e 50% para o clube turco. A contratação recente de dois avançados, Koffi e Adián Butzke, tirou espaço a João Pedro, daí se justificando a saída.