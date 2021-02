João Pedro brilhou e virou uma boa dor de cabeça para Pepa

Avançado fez um golaço ao Vitória de Guimarães e, com o regresso de Douglas Tanque para o jogo nos Açores, o treinador vê disparar a competitividade entre os goleadores.

Depois de derrotar o V. Guimarães, por 2-1, o Paços de Ferreira está confortavelmente no quinto lugar, com mais seis pontos do que os vimaranenses, e aproximou-se do quarto classificado, o Benfica, agora à distância de apenas um ponto. Para este êxito diante do concorrente direto na luta por um lugar europeu, o Paços contou com a inspiração de João Pedro que, na estreia a titular, abriu caminho à reviravolta, rubricando um golo de belo efeito.

Depois de sofrer o tento, apontado por Estupiñán, o Paços empatou por intermédio do ponta de lança que tinha saído do Vitória no verão do ano passado para assinar um contrato válido até 2023 pelos pacenses. A obra de arte de João Pedro - um pontapé acrobático com o pé esquerdo após cruzamento de Luther Singh - provou que Pepa tem uma excelente alternativa a Douglas Tanque, o goleador da equipa, com seis golos. Depois de cumprir castigo diante dos minhotos, o avançado brasileiro poderá regressar no sábado, em Ponta Delgada, aumentando as dores de cabeça do treinador do Paços no que respeita à escolha do ponta de lança para defrontar o Santa Clara. "Os nossos avançados têm características diferentes e isso é bom para nós. É bom termos essas alternativas", sublinhou o técnico, depois de elogiar o "bonito golo" de João Pedro contra o V. Guimarães.

O avançado luso-guineense aproveitou bem esta primeira oportunidade no onze inicial. Nos 14 jogos anteriores mostrara vontade de fazer a diferença, mormente em dois em que funcionou como uma autêntica arma secreta. Na 10.ª jornada, fez o golo do empate seis minutos depois de ter entrado no jogo disputado a 20 de dezembro na Mata Real, com o Boavista, que terminou empatado a um golo. E no dia 5 deste mês foi decisivo na receção ao Tondela, ao fazer o golo do triunfo (2-1), marcando aos 85", ao fim de meros quatro minutos em campo.