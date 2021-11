Jesus enganou-se e Paços respondeu com promoção na camisola de... Eustássio

Erro do técnico do Benfica originou post curioso dos pacenses nas redes sociais

Stephen Eustáquio é uma das dúvidas de Jorge Simão para defrontar o Benfica. Ainda assim, o Paços conseguiu fazer do médio um dos protagonistas na antecâmara da partida para a Taça e tudo graças a um erro de Jorge Jesus.

O técnico fazia a antevisão ao jogo da quarta eliminatória, quando falou dos internacionais do próximo adversário, como "Eustássio". Um erro no nome do internacional canadiano que não passou ao lado do departamento de marketing e comunicação do Paços.

De imediato, o clube da Capital do Móvel procedeu a uma campanha na sua loja online, com uma promoção para uma camisola especial: a de "Eustássio", atleta que usa o mesmo número de Eustáquio, curiosamente.

Eustáquio, de 24 anos, foi titular nas duas vitórias do Canadá, diante de Costa Rica e México, que colocam a seleção no primeiro lugar no apuramento CONCACAF do Mundial do Catar.