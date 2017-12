Uma saída na defesa e um resgate difícil para o ataque do Paços

Dylan McGowan já não treina com o plantel. Barnes Osei, cedido ao Arouca, não pode voltar já.

O central Dylan McGowan não participou ontem no treino do Paços de Ferreira e tudo indica que a pausa natalícia foi, para ele, o ponto final na permanência no plantel de Petit. Com 26 anos e uma internacionalização, o defesa australiano contratado no início da temporada ao Adelaide United, do país de origem, precisa de competir com regularidade para poder alimentar a esperança de estar na convocatória para o Mundial da Rússia. McGowan foi convocado para a Taça das Confederações, este ano, antes de se mudar para a Mata Real, onde fez apenas um jogo: foi titular frente ao Rio Ave (1-1), na Taça da Liga. Sem espaço, está a negociar a saída, provavelmente por empréstimo, para o estrangeiro ou para a II Liga.

Um dos nomes desejados para ocupar a vaga de Dylan na lista de jogadores inscritos na Liga é o de Barnes Osei, 22 anos, no entanto o contrato de cedência ao Arouca (II Liga) do extremo ganês formado na Mata Real não permite resgatá-lo no mercado de inverno. Esse é pelo menos o entendimento dos responsáveis do Arouca, que contam com ele para o resto da temporada: Barnes já leva cinco assistências, um recorde no respetivo campeonato.