Uma história antes do Paços-Tondela: a ceia de Natal e o gesto que Gian nunca irá esquecer

Gian chegou a Portugal em 2014 e ia consoar sozinho, mas Pepa convidou-o para passar a quadra em sua casa.

Paços de Ferreira e Tondela abrem, na sexta-feira, a 22.ª Jornada da I Liga. Gian Martins, médio dos pacenses, volta a reencontrar Pepa, treinador do Tondela. Os dois trabalharam juntos em 2014/15, na Sanjoanense, e Gian guarda dessa temporada uma história com Pepa que nunca irá esquecer. "Falar do Pepa é fácil, pois desde que cheguei a Portugal sempre me tratou bem. Era o meu primeiro ano no país, eu não tinha amigos com quem passar o Natal e também não tinha confiança com os colegas para lhes pedir para passar o dia na casa deles. Então, faltava cerca de uma semana para o Natal e o Pepa perguntou-me se queria ir jantar a casa dele. Eu pensei que ia passar o dia sozinho, na pensão onde morava", recorda o brasileiro de 24 anos. Surpreendido, Gian aceitou e confessa que o gesto do técnico o sensibilizou. "Conhecia-o há cinco meses, mas ele teve essa confiança para eu passar uma data especial junto da família dele e, ainda para mais, dormir na casa dele. Então, desde aí que ele se tornou numa pessoa muito especial para mim e para a minha família", recorda o médio. Aliás, os familiares de Gian ainda hoje estão gratos a Pepa. "A minha família costuma perguntar-me se ele está bem", acrescenta.

Na hora de voltar a rever o "amigo", a boa relação entre os dois vai ficar à entrada do relvado. "Desejo-lhe muita sorte, mas é o Paços de Ferreira que vai ganhar. Somos nós que vamos sair do campo com os três pontos. Ele vai fazer o seu trabalho e eu irei fazer o meu", ressalvou. Ainda assim, Gian não esconde que um dia gostaria de voltar a ser orientado por Pepa. "Ele é especial e já lhe disse que espero um dia poder trabalhar com ele outra vez", finalizou.

Na Mata Real, o treinador João Henriques continua a preparar a receção aos beirões sem qualquer baixa. No histórico de confrontos entre os dois conjuntos no Estádio Capital do Móvel, o Paços de Ferreira perdeu por 4-1 em 2015/16, enquanto na temporada passada a partida terminou empatada a zero.