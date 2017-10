Três novidades nos eleitos de Vasco Seabra para a visita ao FC Porto

FC Porto e Paços de Ferreira defrontam-se, este sábado, pelas 20h30, em jogo da nona jornada da I Liga

O treinador do Paços de Ferreira, Vasco Seabra, convocou 19 futebolistas, numa lista sem Bruno Santos, para o jogo com o FC Porto, referente à nona jornada da I Liga, no sábado (20h30).

O lateral brasileiro Bruno Santos tem sido um dos indiscutíveis nas escolhas de Vasco Seabra, mas viu o quinto cartão amarelo da época no jogo com o Moreirense (vitória por 3-2) e vai falhar a visita ao Dragão, agravando as dificuldades do técnico para os corredores laterais, uma vez que Francisco Afonso é o único defesa de raiz disponível.

O médio André Leal, por opção técnica, e João Góis, condicionado, foram os restantes jogadores que caíram dos convocados, numa lista que mantém 19 elementos, por comparação ao último jogo do campeonato.

Entre os escolhidos voltam a ser opção o central Marco Baixinho, o médio Gian e o extremo Hêndrio, que esta época ainda não se estreou pelos Paços de Ferreira em jogos oficiais.

O guarda-redes Marco Ribeiro, a recuperar de uma cirurgia ao joelho esquerdo, o defesa esquerdo Filipe Ferreira, com uma lesão na parede abdominal, e o também defesa esquerdo Quiñones, a contas com um problema muscular na coxa esquerda, continuam entregues ao departamento médico do Paços e voltam a não ser opção para Vasco Seabra.

O guarda-redes João Pinho e o central Dylan McGowan, ambos por opção técnica, completam a lista de ausentes para o jogo em casa do FC Porto, onde o Paços nunca ganhou, contando três empates como melhor registo nos 19 jogos já disputados.

O Paços de Ferreira, no 10.º lugar, com nove pontos, e o FC Porto, líder destacado, com 22, vão defrontar-se no sábado no estádio do Dragão, a partir das 20h30, num jogo que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

Lista dos 19 convocados:

Guarda-redes: Mário Felgueiras e Rafael Defendi.

Defesas: Marco Baixinho, Miguel Vieira, Francisco Afonso, Ricardo e Rui Correia.

Médios: André Leão, Gian Martins, Vasco Rocha, Mateus e Pedrinho.

Avançados: Luiz Phellype, Medeiros, Hêndrio, Xavier, Mabil, Bruno Moreira e Welthon.