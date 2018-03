Manuel José considera "importante" dar resposta na próxima ronda. E faz um apelo aos adeptos do Paços para o jogo na casa do Moreirense.

É difícil explicar, quando uma equipa está em situação complicada parece que tudo sai ao contrário", analisa Manuel José, médio que passou sete épocas em Paços de Ferreira. Este é, de facto, o momento menos conseguido do clube. Com 21 pontos, apenas mais um que o penúltimo classificado, a derrota caseira com o Benfica foi a quarta consecutiva, consumando o pior registo da época.

Apesar do momento, o agora atleta do Gondomar considera que a equipa dos castores tem "grandes jogadores" - como "o Rúben, que veio dar outra qualidade ao plantel", ou o Luiz Phellype, "que tem marcado golos importantes" - mas, mais do que as individualidades, "que podem decidir, a equipa define-se pelo seu todo". E este é um grupo que até consegue proporcionar "grandes jogos", como aconteceu "em grande parte do desafio com o Benfica".

"Conheço a maior parte dos elementos do plantel e os mais velhos conhecem o clube como ninguém", afirma Manuel José, para reforçar a ideia de que todos querem colocar o emblema num lugar da classificação mais condizente com a história do Paços.

Sem perceber os motivos que estão na origem desta fase, Manuel José considera crucial uma resposta forte em casa do Moreirense. "No domingo têm um jogo muito importante, dos mais importantes da época, porque se o Moreirense conseguir ganhar passa à frente do Paços. Não podem perder", incita o atleta, vendo na possibilidade de o adversário deixar os lugares de despromoção uma motivação que terão de enfrentar no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Para além do incentivo aos companheiros do antigo emblema, Manuel José deixa um apelo aos adeptos: "Não deixem sós os jogadores. Têm de comparecer em grande número para apoiá-los. Isso sempre funcionou em Paços."