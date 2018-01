Petit: "O momento não era aquele que queríamos"

O treinador do Paços de Ferreira defendeu que a equipa tem de saber reagir e procurar não sofrer golos, para ficar mais perto de vencer o Portimonense.

"O momento não era aquele que queríamos, a confiança não é a melhor, mas temos de saber reagir. Isso só se consegue com trabalho, compromisso e grande atitude, e, se não sofrermos, estamos mais perto de ganhar", disse Petit, na conferência de antevisão ao jogo que encerra a primeira volta do principal campeonato, na segunda-feira.

Para o técnico pacense, o problema maior está na forma como a equipa sofre golos, lembrando mais dois casos de bolas paradas na recente derrota em Vila do Conde frente ao Rio Ave (4-2), e defendeu que a solução passa pela "concentração, mais foco e compromisso" dos jogadores, até porque "90 por cento dos jogos resolvem-se hoje de bola parada".

Sobre o Portimonense, "um adversário difícil" que "ainda não ganhou fora de casa", Petit antecipou dificuldades, esperando que o Paços consiga interromper este ciclo de sete jogos sem ganhar.

"É uma equipa difícil, com jogadores de grande qualidade e um treinador experiente. Tem dois alas muito fortes e, na frente, o Fabrício. Queremos muito ganhar e mudar esta fase, ficamos mesmo muito zangados quando não ganhamos, mas temos de ter intensidade e agressividade", afirmou.

Petit foi ainda questionado sobre as movimentações do Paços para reforço do plantel, durante a reabertura do mercado de transferências, no mês de janeiro, confirmando que "o clube tem trabalhado no máximo" para conseguir os elementos pretendidos, "jogadores que possam conhecer o futebol português", esperando que "venham o mais rápido possível".

O Paços de Ferreira, no limite da permanência, no 16.º lugar, com 13 pontos, e o Portimonense, 12.º classificado, com 17, defrontam-se no Estádio Capital do Móvel, na segunda-feira, às 19h00, em jogo da 17.ª jornada da I Liga.