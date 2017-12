Petit não arriscará contra o FC Porto

Apesar de o apuramento para a final-four da Taça da Liga ainda ser possível, os pacenses vão gerir para o campeonato

Embora ainda seja matematicamente possível o apuramento do Paços de Ferreira para a final-four da Taça da Liga - as contas pacenses obrigam a uma vitória por dois ou mais golos de diferença sobre o FC Porto e dependem, também, de um triunfo do Rio Ave sobre o Leixões por menos de três golos -, Petit dá prioridade à planificação da difícil deslocação ao Estádio do Rio Ave, no dia 3 de janeiro, a contar para a 16.ª jornada da I Liga, pelo que gerirá o plantel para Vila do Conde, a pensar nos três pontos que permitirão aos pacenses afastarem-se dos lugares de descida (ocupam a 15.ª posição, com apenas mais dois pontos que o Estoril).

O treinador dos pacenses tem vários jogadores em fase final de recuperação e não arriscará lançá-los já, casos de Filipe Ferreira e Rui Correia, que treinam com alguns condicionalismos e estão fora das cogitações para o jogo de sábado, de forma a preservá-los para serem lançados na deslocação ao Estádio dos Arcos.

Para defrontar o FC Porto, Petit já tem o lateral Quiñones à disposição e poderá dar-lhe a titularidade frente ao clube que já representou. Depois de um período de paragem devido a lesão, o colombiano está totalmente recuperado e precisa de ganhar ritmo competitivo. Além disso, a sua inclusão no onze permitirá poupar João Góis, o habitual lateral-esquerdo, para o compromisso com os vila-condenses. No meio-campo reside a dúvida entre André Leão e Mateus, o seu natural substituto.